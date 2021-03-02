وزير الخارجية المصري: هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك رؤية مشتركة مع السودان فيما يتعلق بسد النهضة.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، أن هذه الرؤية ترتكز على التوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكانت الوزيرة السودانية قد أعلنت خلال المؤتمر، أن بلادها لن تنتظر عودة إثيوبيا إلى المفاوضات حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

وتابعت الوزيرة أن سد النهضة قد يكون مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة، "لكننا نسعى لمنع ذلك".

يتبع،،،