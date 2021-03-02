حكومة الوفاق: نأمل في دور مصري إيجابي لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا

أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية محمد القبلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لدور مصري إيجابي في دعم الاستقرار السياسي في ليبيا.

وقال القبلاوي، عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، "وزارة الخارجية تأمل أن يستمر التعاون البناء والإيجابي مع مصر من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل إلى طبيعتها وأن يكون الدور المصري إيجابيا في دعم الاستقرار والحل السياسي في ليبيا".

وزارة الخارجية تأمل أن يستمر التعاون البناء والإيجابي مع مصر من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل إلى طبيعتها وأن يكون الدور المصري إيجابيا في دعم الاستقرار والحل السياسي في ليبيا — Mohamed Elgeblawi محمد القبلاوي (@alhadimm74) March 2, 2021

وأضاف أن "قرار مصر فتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية للهبوط في مطار القاهرة سيكون له الأثر الإيجابي في العلاقة بين البلدين وهو ما تأمل وزارة الخارجية اتخاذه في أقرب وقت من قبل السلطات المصرية".

يذكر أن سلطات الطيران المدني المصري وافقت الشهر الماضي، حسب صحيفة "الأهرام" المصرية على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر، انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين مصر وحكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، تحسنا كبيرا.

والشهر الماضي، بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة مع وفد دبلوماسي مصري، ترتيبات إعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس، بعد سنوات من إغلاقها.

يذكر أنه في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام وفد مصري رفيع المستوى ضم مسؤولين من الخارجية والاستخبارات المصرية بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ عام 2014، التقى خلالها مع مسؤولين أمنيين وسياسيين في حكومة الوفاق الليبية.