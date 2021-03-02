قرار من السيسي بشأن الأقباط في مصر

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارات بشأن الأقباط في مصر.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد أصدر السيسي قرارا رقم 80 لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريريك الأقباط الكاثوليك.

وأشار القرار إلى أن هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية تتألف عضويتها من وكيل أوقاف الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، ومطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك ومطران طيبة - الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك ومطران الموارنة في مصر، ومطران الأرمن الكاثوليك في مصر والمدبر البطريركيى للكلدان والمستشار الدكتور جميل حليم حبيب ومريم شوقي عبيد، والدكتور وحيد نظمي المصري والدكتور صفوت أدمون برزي ويوسف أنور أمين عن الروم الكاثوليك وشريف سليم سلامة عن اللاتين.

كما أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية لمدة 4 سنوات، برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

وذكر القرار أن الهيئة تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وسكرتير المجلس الإنجيلي العام، والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي العام، ورئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نادي لبيب ظريف باهور، ورئيس المجلس العام للكنائس الرسولية، وممثل رئاسة كنائس الأخوة وممتاز جرجس بشاي جرجس، والمستشار بطرس دانيال بطرس عبد السيد، وماجد أديب فهيم عطية وصموئيل باقي صدقة جرجس، ويوسف طلعت الشحات جرجس.