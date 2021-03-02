أول مواطن عراقي يتلقى لقاح كورونا... فيديو

كشفت تقارير عراقية، اليوم الثلاثاء، عن هوية أول مواطن عراقي تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أشار مدير عام صحة الكرخ، الدكتور جاسب لطيف الحجامي أن أول من تلقى اللقاح في العراق هو الصيدلي، عبد الرحمن، المنتسب في مستشفى دار السلام المخصصة لعلاج مرضى (كوفيد-19)، والتابعة لصحة الكرخ.

يأتي ذلك بعدما أعلن مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن عملية التطعيم بدأت في مستشفى مدينة الطب ببغداد، وفق "السومرية نيوز".

وفي وقت سابق أكد البدر أنه تم توزيع لقاحات "سينوفارم" الصينية على المركز المتخصصة في جانبي الكرخ والرصافة وفي مدينة الطب بالعاصمة العراقية.

وأشار إلى أن "عمليات تلقيح المواطنين ستتم عبر 600 مركز و60 مستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، وصول 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني عبارة عن منحة من بكين لبغداد.

وكان عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، النائب عبد عون علاوي قد كشف أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة تشمل بداية إيصال اللقاح المضاد لكورونا إلى العاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.