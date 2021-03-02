بعد إدانتهم بجرائم قتل وحرق... مصر تنفذ حكم الإعدام في 11 شخصا

أعلنت السلطات المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 11 شخصا تمت إدانتهم في جرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية نفذت الحكم داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل جثث المحكومين إلى مشرحة "كوم الدكة"، تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

جرى تنفيذ الحكم في حضور قيادات السجن، وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي، ومندوب من وزارة الأوقاف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن تنفيذ الحكم تم بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم، وصارت الأحكام نهائيا واجبة النفاذ.

وأوضح المصدر ذاته أن المنفذ بحقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل مقترنة بالسرقة والحريق.

وأشار المصدر إلى أن من بين هؤلاء المنفذ بحقهم الإعدام جزار قتل زوجته وأبناءه، بالإضافة إلى قاتل والدته بتهشيم رأسها ثم إشعال النيران في جثتها.

كما شملت الأحكام شخصا قتل طليق شقيقته مستخدما سلاحا آليا، وأطلق النيران على عدد آخر من الأشخاص. وذكر المصدر أن باقي المنفذ بحقهم حكم الإعدام ارتكبوا جرائم مماثلة.