مصر... بث فيديو عن وفاة مواطن داخل قسم شرطة والداخلية ترد

كشفت أجهزة الأمن المصرية حقيقة وفاة مواطن، بعد بث مقطع فيديو منسوب لمواطنة زعمت خلاله وفاة زوجها أثناء تحرير محضر داخل أحد أقسام الشرطة في محافظة بني سويف.

وبحسب موقع بوابة "الأهرام"، الفيديو تم أذاعته في أحد البرامج في إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان (المحظورة في مصر).

وذكرت الأجهزة الأمنية أنه "بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه منذ عام 2018، وقام البرنامج المشار إليه بإعادة بثه مرة أخرى بهدف إثارة الرأي العام".

وأضافت أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بغضون عام 2018، تردد المواطن المشار إليه زوج السيدة التي ظهرت بمقطع الفيديو على قسم شرطة بني سويف لتضرره من آخر (صاحب محل مواد غذائية)، لاختلافهما حول معاملات مالية فيما بينهما".

وأوضحت أنه "أثناء تواجده بداخل القسم شعر بحالة إعياء شديدة، ونقل على إثرها لمستشفى بني سويف العام، إلا أنه توفي عقب وصوله للمستشفى، وتحرر محضرًا بالواقعة".

وأكدت أنه "بالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة تضخم بعضلة القلب، وارتفاع بضغط الدم واحتقان شديد بالمخ، ولا توجد أية شبهة جنائية".