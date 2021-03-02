انطلاق حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا في العراق

انطلقت في العراق، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في حصيلة الإصابات اليومية الذي تسجله البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان: "بإشراف السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي.. البدء بحملة التلقيح في العراق".

وقال وزير الصحة العراقي في تصريحات صحافية، اليوم: "بدأنا الآن في تحصين العاملين في مراكز كورونا لنقلل نسبة الإصابات بين هؤلاء العاملين من أجل استمرار تقديم الخدمة إلى المرضى"، مضيفا: "هذه وجبة أولى وهناك وجبات أخرى ستصل العراق".

ولفت إلى أن "العراق لديه تعاقدات بـ 16 مليون جرعة مع مرفق كوفاكس"، مؤكدا أن وزارة الصحة تعاقدت "مع عدة شركات أخرى حول لقاحات فيروس كورونا التي ستصل إلى العراق قريبا".

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم: "وجهنا بأن يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة، ومنع التعامل إطلاقا مع الشركات الوسيطة".

وتسلمت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، الدفعة الأولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كمنحة من الحكومة الصينية.

وأشارت الصحة العراقية أخيرا إلى أنها "قد أقرت لقاحات شركات فايزر وأسترزنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية للاستخدام الطارئ".

وسجل العراق، اليوم الثلاثاء، 4690 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 703778 حالة، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13458 حالة.

يذكر أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق مستمر بالارتفاع، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تسعى السلطات الصحية هناك لفرضها، ومنها تحرير غرامات بحق من لا يرتدون الكمامة في الأماكن العامة، وفرض حظر تجول على السيارات، ومنع التجمعات والأعراس وإقامة العزاء.