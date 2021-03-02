الليرة السورية تسجل أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ 10 سنوات

نقلت منصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هبوطا حادا في مستوى الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، في أحدث ضربة للاقتصاد الذي مزقته الحرب.

وصل سعر الصرف، بحسب صفحة أسعار الدولار لحظة بلحظة، إلى أربعة آلاف ليرة سورية للمبيع مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع قبل 10 سنوات.

وتضرر الاقتصاد السوري بسبب الحرب التي دامت 10 سنوات، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب وعلى رأسها ما يدعى بـ"قانون قيصر".