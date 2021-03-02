الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مواطن لبناني

اتخذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا حاسما بشأن مواطن لبناني.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها إعادة بلاده مواطن لبناني فر من بلاده إلى إسرائيل.

أعاد #جيش_الدفاع اليوم مواطنًا لبنانيًا كان قد فرّ من #لبنان إلى #إسرائيل باجتيازه الحدود، عبر #الصليب_الأحمر من خلال معبر رأس #الناقورة. يستدل من التحقيق أن سبب فراره هي الأحوال الاقتصادية المتردية. ألم يحن الوقت أن يهتم #حزب_الله بأحوال مواطني الجنوب عوضًا عن تمويل #الإرهاب؟ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2021

وذكر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي أعاد عبر الصليب الأحمر من خلال معبر رأس الناقورة، المواطن اللبناني الذي اجتاز الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وادعى أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه من خلال التحقيقات مع المواطن اللبناني أن سبب فراره هي الأحوال الاقتصادية المتردية.

وكان أدرعي قد أعلن، الأحد الماضي، بأن قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت مشتبها فيه تسلل من داخل ​لبنان​.

قوات جيش الدفاع تعتقل مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان: رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان الى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس حيث هرعت القوات الى المكان والقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

وجاء إعلان أدرعي عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن "استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل ​إسرائيل​ في منطقة جبل روس".

وأضاف أدرعي قائلا: "هرعت ​القوات العسكرية الإسرائيلية​ إلى المكان وألقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى ​قوات الأمن​".