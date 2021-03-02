تونس تعلن اكتشاف إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي تم اكتشاف "السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس".

وأوضح البيان أنه لم يتم اكتشاف أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا أو في البرازيل، في تونس، حتى اليوم.

وأكدت الوزارة أن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا في البلاد. ودعت المواطنين إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وتشهد البلاد جدلا على خلفية أنباء عن وصول جرعات من لقاح كورونا المستجد، تم تطعيم بها مسئولين كبار في الدولة.

قال نواب في البرلمان التونسي، أمس الاثنين، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار، لكن رئاسة الجمهورية قالت إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بمن فيهم الرئيس، وأن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وُجهت للطب العسكري، بحسب "رويترز". وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس نحو 233 ألفا والمتوفين 8 آلاف.