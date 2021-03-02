بعد استقباله أول سفير إماراتي لدى بلاده… نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى بلاده.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلت من خلالها ما قاله نتنياهو للسفير الإماراتي.

إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم في مكتبه بأورشليم السيد محمد آل خاجة, أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل. وقال رئيس الوزراء للسفير الإماراتي إنه سعيد بالالتقاء به ورحب بوصوله إلى إسرائيل وقال: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم". pic.twitter.com/zBL1bgc6VY — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 2, 2021

وقال نتنياهو:

نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم.

وأكدت القناة العبرية "السابعة"، أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن اللقاء اتسم بأجواء دافئة وودية، وحضره رئيس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات ومسؤولون إسرائيليون آخرون.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبل في مكتبه السيد محمد آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل. وقال رئيس الوزراء للسفير الإماراتي: "نحن نغير وجه الشرق الأوسط. نغير وجه العالم". وتم خلال اللقاء بحث امكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات. @AmbAlKhaja pic.twitter.com/v9vpEn4MJJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 2, 2021

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.