بسبب اسم لاعب... إحالة أستاذ جامعي للتحقيق العاجل في مصر

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مصر، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في واقعة التطرق للحياة الخاصة لأحد لاعبي كرة القدم المحترفين في امتحان بكلية الحقوق في جامعة سوهاج.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن الوزير أحال أستاذ قانون منتدب بالجامعة للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، وإفادته بنتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الإحالة جاء على خلفية إدخال اسم اللاعب (لم تذكر اسمه) والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص.

وأشارت إلى أن السؤال ورد في امتحان طلاب الفرقة الرابعة، اليوم، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي الإطار ذاته، أجرى الوزير اتصالا هاتفيا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، ليعرب له عن استياء الوزارة من هذا السلوك "الفردي الخاطئ"، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، بحسب الصحيفة.

كما عبر عبد الغفار عن تقدير الوزارة واحترامها الكامل لجميع الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بجميع اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.