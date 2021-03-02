السيسي: أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر

وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمن واستقرار السودان بأنه جزء لا يتجزأ من أمن بلاده واستقرارها.

جاء هذا خلال استقباله وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، بسام راضي، على حسابه بموقع "فيسبوك".

وأكد السيسي النهج الاستراتيجي لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخا للشراكة والعلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.

وأعرب السيسي عن مساندة القاهرة لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا "من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر".

وشدد السيسي على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، خاصة في مجالات الربط الكهربائي والتبادل التجاري.