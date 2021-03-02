اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة

يعقد وزراء خارجية مصر، والأردن، وفلسطين، صباح غد الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا في القاهرة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد اجتماعا مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، صباح الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الثلاثي في قصر التحرير، في العاصمة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع، سوف يتناول تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقبل أسابيع، بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها كل من القاهرة وعمان لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية.