على رأسها كونجستال.. الدواء المصرية تدرج 14 عقارا ضمن جداول المخدرات

أضافت هيئة الدواء المصرية، يوم الثلاثاء، 14 نوعا جديدا من الأدوية على جدوال المخدرات حيث لا يتم صرفها إلا بموجب روشتة طبيب.

وطالبت هيئة الدواء المصرية، وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنه يتم العمل بذلك بداية من الأول من مارس/آذار الجاري، وفقا لموقع "صوت الأمة".

والعقاقير الـ 14 الجديدة المضافة على جداول المخدرات على النحو التالي: