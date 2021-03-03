قطر... وزيرة الصحة تدعو المواطنين لتلقي اللقاح

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية أن أكثر من 60 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن.

ودعت وزيرة الصحة القطرية الدكتورة، حنان محمد الكواري، كبار السن وجميع الأشخاص الذين يستوفون حاليا معايير الحصول على لقاح "كوفيد-19" إلى عدم تأجيل البدء في عملية التطعيم.

دعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة فئة كبار السن وجميع الأشخاص الذين يستوفون حالياً معايير الحصول على لقاح كوفيد-19 لعدم تأجيل البدء في عملية التطعيم ، pic.twitter.com/um5N9tN8JF — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 3, 2021

وأكدت الوزيرة على أنه "كلما حصل الشخص على التطعيم مبكراً، تمكن من حماية نفسه ومجتمعه بشكل أكبر من خطر هذا المرض".

كما أشارت إلى أن "6 من كل 10 أشخاص فوق عمر السبعين عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وذلك منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر".