حميدتي: حل أزمة السودان الاقتصادية يكمن في استيعاب كل الشباب في الزراعة

حث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشباب السوداني على النهضة بالبلاد من الفقر الى رحاب التنمية الشاملة والمستدامة.

ونقل موقع "الراكوبة نيوز" السوداني، عن حميدتي، قوله إن "البلاد في مفترق طرق ولحظة ميلاد جديدة بعد ثورة عظيمة أبهر الشباب السوداني العالم بسلميتها وتنظيمها وشعاراتها".

وأضاف أنه "يجب أن لا نترك الشباب فريسة لجماعات الهوس الديني والتطرف الفكري والصراع السياسي".

وأكد على "ضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتوظيفها بشكل الصحيح حتى لا تتجه إلى الهجرة غير المنظمة وتصبح عرضة للمخاطر".

وكشف عن اتجاه لتوطين زراعة الصمغ في دارفور، قائلا "لدينا خطة لتجريب زراعة الهشاب في الصحراء وبدأناها بشمال دارفور، وإذا نجحت مشكلة السودان ستحل تماما".

وأوضح أن "المخرج لأزمة السودان الاقتصادية هو استيعاب كل الشباب في الزراعة".

كما حث الشباب السوداني على النهضة بالبلاد من الفقر الى رحاب التنمية الشاملة والمستدامة، مشددا على ضرورة توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية.