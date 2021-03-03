بعد أداء الحكومة اليمين أمامه... أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر.

ودعا أمير الكويت، في كلمة خلال أداء اليمين، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية التحقيق ما ينشده أبناء الشعب الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة، وطالب الوزراء الجدد بوضع نصب أعينهم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار.

كما دعا أمير الكويت الحكومة الجديدة "إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين".

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.

وكان رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، إثر طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله"، فيما أعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.