راغب علامة: الشعب اللبناني يدفع الثمن غاليا

علق الفنان راغب علامة، على الاحتجاجات التي شهدتها لبنان، مساء أمس الثلاثاء.

وقال علامة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "ما حصل بالأمس من إقفال للشوارع وإحراق الدواليب هو رسائل سياسية بين أحزاب السلطة وزعماء الطوائف لا أكثر ولا أقل".

ما حصل بالأمس من اقفال للشوارع وإحراق الدواليب هو رسائل سياسية بين أحزاب السلطة وزعماء الطوائف لا اكثر ولا اقل.

الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليا إلى حد الإفلاس والإنهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة .. #طار_البلد — RaghebAlama (@raghebalama) March 3, 2021

وتابع "الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليا إلى حد الإفلاس والانهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة.. طار البلد".

وأقدم محتجون على قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

وأقدم شبان على قطع الطرقات الحيوية في بيروت منها الطرق المؤدية إلى وسط بيروت، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى ضواحي العاصمة اللبنانية لا سيما طريق المطار الذي أقفل بالإطارات المشتعلة.

كما تجمع محتجون عند جسر الرينغ الذي يربط غربي العاصمة اللبنانية بشرقها وأقفلوه بالإطارات المشتعلة.

في المقابل، تجمع محتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت اعتراضا على غلاء المعيشة وتردي الخدمات ومنها قطاع الكهرباء بسبب النقص الحاد في مادة الفيول وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين ساعات التغذية الكهربائية اللازمة.