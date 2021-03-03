التحالف الدولي يكشف تفاصيل قصف قاعدة "عين الأسد"

كشف التحالف الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار.

وقال التحالف في بيان إن "10 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية، قاعدة الأسد الجوية، التي تستضيف قوات التحالف، في 3 مارس/آذار 2021 في حوالي الساعة 7:20 صباحا (بتوقيت العراق)".

وأضاف البيان، الذي نشره موقع "السومرية نيوز"، "القوات الخاصة العراقية تقود الاستجابة والتحقيق وسيتم الإفراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل".

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الإذار للدخول إلى الملاجئ"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة".

والعام الماضي، قامت إيران، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك ردا على اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.