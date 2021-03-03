"أنصار الله" تتهم واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب في اليمن ومفاقمة أزمة شعبها

اتهم الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، تعليقا على فرض واشنطن عقوبات على اثنين من قادة جماعة أنصار الله، "أكثرت واشنطن من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات".

وأضاف عبد السلام قائلا: "هي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على القائدين العسكريين في جماعة "أنصار الله"؛ منصور السعدي وأحمد علي الحمزي.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "منصور السعدي الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية للحوثيين، هو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتلقى تدريبات مكثفة في إيران، كما ساعد في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

وأضافت أن "أحمد علي أحسن الحمزي، قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين، بالإضافة إلى برنامج الطائرات دون طيار، حصل على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية، وتلقى تدريبات في إيران".

ووفقاً لبيان الخزانة الأمريكية، "قامت القوات البحرية للحوثيين مرارا بزرع الألغام البحرية التي تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري، ونفذت القوات العسكرية التابعة للحوثيين بقيادة اللواء أحمد علي الحمزي ضربات موجهة بطائرات دون طيار".