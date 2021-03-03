لبنان... مقتل شخص وإصابة 4 في انفجار شمالي البلاد

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أربعة آخرون، اليوم الأربعاء، في انفجار بشمال لبنان.

وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، وفاة شخص وإصابة أربعة أخرين جراء انفجار جسم حديدي لم تعرف ماهيته بعد، داخل بؤرة لتجميع الحديد المستعمل في منطقة السقي في باب التبانة.

ووفق الوكالة، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى أحد مستشفيات المنطقة.