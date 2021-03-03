عصابة إثيوبية تتسبب في فزع بين السعوديين

تسببت عصابة إثيوبية مكونة من 7 أشخاص في حالة من الفزع بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية قيامهم بترصد العملاء أمام البنوك، والاعتداء عليهم، بهدف سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.