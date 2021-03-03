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    الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت

    3 حكومات ورئيس وزراء واحد… محطات تشكيل الحكومة الكويتية منذ 2019

    © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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    أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، لتصبح ثالث حكومة يشكلها نفس رئيس الوزراء منذ 2019.

    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
    © REUTERS / KUWAIT TV
    بعد أداء الحكومة اليمين أمامه... أمير الكويت يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون
    ودعا أمير الكويت، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

    وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصب وزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.

    وكان رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، إثر طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله"، فيما أعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/ كانون الثاني.

    محطات تشكيل الحكومة الكويتية منذ 2019 

    في 2 مارس/ آذار 2021 أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يتولى رئاستها صباح خالد الحمد الصباح، وفقا لمرسوم سابق في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بتكليفه، وفقا وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021

    وأصبحت الحكومة الجديدة هي ثالث حكومة يتم تشكيلها برئاسة نفس رئيس الوزراء منذ 2019، عندما كلفه أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة بدأت عملها في ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

    ملامح الحكومة الجديدة

    تضم الحكومة الجديدة 4 وزراء جدد هم (عبدالله الرومي - مشعان العتيبي - شايع الشايع - عبدالله السلمان) بينما غادرها كل من (أنس الصالح - عبدالله معرفي - نواف الياسين - فيصل المدلج)، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يقرأ خطابه الافتتاحي في بداية الجلسة العادية الرابعة للبرلمان التشريعي الخامس عشر في مدينة الكويت

    وتم استحداث حقيبتين في الحكومة الجديدة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات، بينما تم فصل "التربية" عن "التعليم العالي"، إضافة إلى فصل 5 جهات عن وزارة شؤون مجلس الوزراء وإلحاقها بوزارة العدل وهي:

    إدارة الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة شؤون القصر ووحدة التحريات المالية، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

    أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
    ولفتت الصحيفة إلى أن تمثيل النساء في الحكومة الجديدة اقتصر على وزيرة واحدة هي رنا الفارس، التي شغلت منصب وزيرة الأشغال، بحسب "الأنباء".

    أهداف الحكومة

    ولفتت الصحيفة إلى أن أهداف الحكومة الجديدة تتركز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته وتطوير التعليم وربطه بسوق العمل وتطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار.

    وتشمل أيضا العمل على تنويع مصادر الدخل بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الأمن السيبراني، والتعاون مع السلطة التشريعية ومجلس الأمة لحلحلة بعض الملفات السياسية ومواصلة التعاون وفقا للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.

    حكومات صباح خالد الصباح الثلاثة

    كانت أول حكومات رئيس الوزراء الحالي صباح خالد الصباح في 17 ديسمبر 2019 عندما قام بتشكيل الحكومة الأولى، التي استقالت لاحقا، ليقوم بتشكيل الحكومة للمرة الثانية في 14 ديسمبر 2020، التي استقالت أيضا في يناير الماضي، ليتم تكليفه للمرة الثالثة بتشكيلها في 24 يناير وتعيينه رسميا في 2 مارس 2021، بمرسوم أميري تلاه أداء القسم أمام أمير البلاد، اليوم الأربعاء.

    الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
    © AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
    الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت

    وترجع أسباب خلاف الحكومة السابقة ومجلس الأمة إلى عدم مراعاة الحكومة لاتجاهات المجلس وما يعتبره النواب هيمنة للسلطة التنفيذية على تكوين البرلمان والإخلال بالالتزام الدستوري بالمماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.

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