وزير خارجية "الوفاق الليبية": ندعو الجامعة العربية لتقديم الدعم الكامل إلى ليبيا

دعا وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، الجامعة العربية إلى دعم ليبيا لإنجاز استحقاقاتها الدستورية.

ذكرت ذلك صفحة جامعة الدول العربية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وقالت: "وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، يدعو مجلس الجامعة إلى تقديم الدعم الكامل إلى ليبيا في سبيل إنجاز استحقاقاتها الدستورية".

وزير خارجية #ليبيا، محمد الطاهر سيالة، يدعو مجلس الجامعة الى تقديم الدعم الكامل لليبيا في سبيل انجاز استحقاقاتها الدستورية. — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) March 3, 2021

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء.

ويترأس اجتماع مجلس الجامعة العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 1 مارس/ أذار 2021.