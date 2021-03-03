وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره القطري في القاهرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، لقاء الوزير سامح شكري بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال المتحدث عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الآن.. الوزير سامح شكري يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأشار إلى أن اللقاء جاء "على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية".

الآن.. الوزير #سامح_شكري يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية.@MofaQatar_AR pic.twitter.com/ngujJrx4XY — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 3, 2021

وعقد، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري.

وترأس الاجتماع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، والذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 1 مارس/ أذار 2021.