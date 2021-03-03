الأمن السوري يعثر على قناصات تركية في ريف درعا... فيديو وصور

ضبطت الأجهزة الأمنية السورية كميات كبيرة من الأسلحة، بعضها تركي المنشأ، في عدة قرى وبلدات في ريف درعا الغربي، جنوبي البلاد.

وقال مراسل "سبوتنيك" في درعا، إن الجهات المختصة العاملة في محافظة درعا، تمكنت من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة بالتعاون مع الأهالي في قرى وبلدات الريف الغربي.

ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في درعا عن مصادر أمنية أن "بعض الأسلحة كان معدا لغرض التجارة، فيما آخر كان معدا للتهريب خارج المحافظة، كما تم ضبط قسم ثالث من الأسلحة خلال عمليات البحث والتمشيط في المزارع المنتشرة بالريف الغربي للمحافظة".

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الأجهزة الأمنية السورية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة في عدة قرى وبلدات بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا 3 مارس 2021

وقال مصدر في الجهات المختصة بأن الأسلحة تتضمن رشاشات متوسطة وقواذف "آر بي جي" وبنادق آلية من نوع كلاشنيكوف وقناصات من نوع "pav" تركية المنشأ، إضافة لمذخرات رشاشات بمختلف أنواعها، وقسم من القنابل الدفاعية والهجومية.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الأجهزة الأمنية السورية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة في عدة قرى وبلدات بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا 3 مارس 2021

وأوضح المراسل أن بعض الأسلحة المضبوطة تمت مصادرتها من بلدتي "طفس" و"تل شهاب" اللتين خضعتا الشهر الماضي لاتفاق جديد بين الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة الناشطة فيهما، برعاية روسية، بما ساهم في بعد وضع حد لفلتان السلاح فيها، وذهاب الوضع الأمني في المنطقة إلى مزيد من الهدوء، والحد من عمليات الاغتيال الجريمة التي تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة في هذه البقعة الحيوية نظرا لاتصالها الجغرافي مع منطقة الجولان السوري الذي تحتله القوات الإسرائيلية.

© Sputnik . Firas Al-Ahmad الأجهزة الأمنية السورية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة في عدة قرى وبلدات بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا 3 مارس 2021

وتتابع الجهات المختصة وبشكل يومي أعمال البحث والتمشيط بمختلف المناطق في المحافظة وإزالة مخلفات المجموعات المسلحة من ألغام وعبوات ناسفة وذلك حفاظا على حياة الأهالي في المحافظة.