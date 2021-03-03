سمير جعجع يعلق على "احتجاجات الليرة" ويطرح خيارين للحل

علّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده بعد انهيار تاريخي للعملة المحلية، معتبرا أن هناك سيناريوهين لحل الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان.

وقال جعجع في تغريدات على تويتر، إن المحتجين هم "جزء من المجتمع الذي يعاني"، مضيفا: "لكن الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة".

هناك قواتيين من بين الذين احتجوا في الطرقات، فهم جزء من المجتمع الذي يعاني، ولكن الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) March 3, 2021

وشدد السياسي اللبناني المخضرم على أن "التحركات الشعبية مساء الثلاثاء هي عفوية وفورة غضب طبيعية بسبب ما وصلت إليه الأوضاع".

التحركات الشعبية مساء الثلاثاء هي عفوية وفورة غضب طبيعية بسبب ما وصلت اليه الاوضاع. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) March 3, 2021

وأكد أن الحل "إمّا باستقالة الأكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية (ميشال عون)، أو استقالة أكبر عدد من النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

الحل إمّا باستقالة الاكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية، او استقالة اكبر عدد من النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) March 3, 2021

ومساء الثلاثاء، أقدم محتجون على قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

وأقدم شبان على قطع الطرقات الحيوية في بيروت منها الطرق المؤدية إلى وسط بيروت، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى ضواحي العاصمة اللبنانية لا سيما طريق المطار الذي أقفل بالإطارات المشتعلة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على حق المواطنين في التظاهر، مطالبا المصرف المركزي بالكشف عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا بما أدى لاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد على الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون "تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سقف العشرة آلاف ليرة".

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.