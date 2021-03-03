بلينكن: ممتنون لدور قطر في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن امتنان بلاده لدور دولة قطر في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة.

جاء ذلك في تغريدة لبلينكن، عقب اتصال جرى بينه وبين نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وهنأ بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر نظيره القطري على التقدم التاريخي الذي تحقق مع إعلان قمة العلا.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدته: "سعدتُ بالتحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتهنئته على التقدم التاريخي الذي تحقق مع إعلان قمة العلا".

وأضاف "ممتنون لدور قطر في تعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة".

Good to speak with Qatar's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_, and congratulate him on the historic breakthrough made with the Al-Ula Declaration. We are grateful for Qatar's role in advancing prosperity, security, and stability in the region. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 2, 2021

وأسدل "بيان العلا" الذي صدر عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا السعودية، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، الستار على أزمة حادة اندلعت في يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.