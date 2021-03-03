السعودية... إغلاق 8 مساجد بخمس مناطق بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق ثمانية مساجد مؤقتًا في 5 مناطق.

وقالت الوزارة إن قرار الإغلاق جاء بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يومًا 196 مسجدًا، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح 182مسجدا بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية حرصًا على سلامة وصحة المصلين.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة شملت 3 مساجد في منطقة الرياض، و2 بالمنطقة الشرقية، ومسجدًا بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجدًا بمنطقة الباحة، ومسجدًا بمنطقة الجوف.

وتم فتح 12 مسجدًا، سبعة منها بمنطقة الرياض و3 بمنطقة جازان، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.