رئيس وزراء الكويت يعلق على "توجيهات الأمير" بشأن السلطتين التنفيذية والتشريعية

قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون نبراسا للكويت، وذلك ردا على توجيهات أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال خلال لقاء أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بأعضاء الحكومة الجديدة ، التي صدر مرسوم بتشكيلها، أمس الثلاثاء، وأدت القسم رسميا اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الحكومة الكويتية الجديدة: "ما ورد في توجيهات أمير البلاد من تعاون بين السلطتين سوف يكون نبراسا لنا إطار الدستور والقانون بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها".

وتابع: "توجيهات الأمير تمثل خارطة طريق للعمل فريق يخدم الكويت ومصالح الكويت ومواطنيه".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، لتصبح ثالث حكومة يشكلها نفس رئيس الوزراء منذ 2019.

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: ماورد في توجيهات سموكم من تعاون بين السلطتين سوف يكون نبراس لنا pic.twitter.com/2NADFzUHjT — KUWAIT NEWS كويت نيوز (@KuwaitNews) March 3, 2021

ودعا أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور، مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.