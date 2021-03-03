كردستان العراق يعلن القبض على اثنين من المتورطين في قصف مطار أربيل

أوقفت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اثنين من المتورطين في قصف مطار أربيل، الشهر الماضي، الذي خلف قتيلا عراقيا وآخر من المتعاقدين الأجانب، إضافة إلى سقوط جرحى من الجنود الأمريكيين.

بغداد - سبوتنيك . وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان اليوم الأربعاء، إن "نتائج تحقيقاته أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي

وتابع البيان: "كان على رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، الذي تم اعتقاله وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".

ووفقا للبيان: "اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما".

وتداولت وسائل الإعلام الكردية اعترافات البياتي المصورة، التي نشرها جهاز مكافحة الإرهاب، وقال فيها إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم "كانت من صنع إيراني"، مبينا أن فصيلا يدعى "سيد الشهداء" هو المسؤول عن تنفيذ الهجوم.