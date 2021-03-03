إيران تعيد خطوة مهمة توقفت بسبب الأزمة السورية

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، أعلن عن الاتفاق مع إيران على إعادة تشغيل الشركة السورية – الإيرانية لصناعة السيارات "سيامكو" (SIAMCO) وإحيائها من جديد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة السوري، أمس الثلاثاء، مع وفد إيراني ممثلا بمساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري ، والسفير الإيراني بدمشق، جواد ترك آبادي.

واعتبر صباغ أن الاجتماع مهم لتحريك عجلة الاقتصاد والنهوض صناعياً واقتصادياً بعد الحرب التي تعرضت لها سوريا، فيما تم الاتفاق مع الوفد الإيراني على إعادة تشغيل شركة "سيامكو" وإحيائها من جديد، مؤكدين على تفعيل علاقات التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين إضافة إلى إعادة تفعيل الخط الائتماني المشترك والمشاريع التي توقفت نتيجة الأزمة السورية.

وتأسست شركة "سيامكو" لتصنيع السيارات خلال 2007 وأقامت معملها ضمن "المدينة الصناعية في عدرا" بريف دمشق، وأنتجت سيارة "شام" كأول سيارة مصنعة في سوريا.

ويزور سوريا مساعد رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، على رأس وفد كبير يضم مندوبين عن 40 شركة معرفية وإبداعية، حيث التقى خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، ووزير الأبحاث والتعليم العالي بسام إبراهيم، ووزير الزراعة محمد حسان قطنا، ووزير الصناعة زياد صباغ.

وشارك مساعد الرئيس الإيراني في ملتقى سوري إيراني لتسهيل التعاون العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، جمع مدراء وممثلي نحو أربعين شركة إيرانية في مختلف الاختصاصات التقنية والطبية والهندسية والصناعية مع رؤساء وممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمبادرات الاقتصادية السورية، لمناقشة آفاق التعاون العلمي والاقتصادي بين البلدين.