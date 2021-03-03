نعيم قاسم: إذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يرى نجوم الظهر.. فيديو

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إنه إذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يرى نجوم الظهر.

وأضاف الشيخ قاسم في مقابلة مع قناة "الميادين"، ضمن برنامج "لعبة الأمم"، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، يطرح أمورا معنوية ليطمئن الشارع الإسرائيلي وحزب الله يعلن بشكل واضح أنه لا نية له بفتح حرب.

وأكد قاسم أن "نية حزب الله أن يبقى في حالة الدفاع وإذا اعتدى الإسرائيلي علينا سنجعله يرى نجوم الظهر".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله:

يجب أن يفهم الإسرائيلي أنّ الساحة غير مفتوحة له واليوم ستكون المعركة في داخل الكيان الإسرائيلي.

وحول ملف "نزع سلاح" حزب الله اللبناني، قال نعيم قاسم، إن "موضوع نزع السلاح بالتأكيد هذا التوجيه أمريكي قائم، وهناك أناس سخّروا أنفسهم للمساعدة على هذا الاتّجاه، ومسّ سلاح المقاومة إضعاف للبنان".