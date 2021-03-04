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    الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين

    "بحزم وقوة"... وزير سعودي يكشف لأول مرة دور ابن سلمان في عودة تيران وصنافير

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، تفاصيل جديدة حول قضية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ودور كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذه القضية.

    وقال قطان، في حوار مع قناة "روتانا خليجية": "سوف يسجل التاريخ ما قام به محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عودة هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، بحزم وبقوة، قام بأشياء غير طبيعية".

    وتابع الوزير السعودي قائلا: "الموضوع لم يكن سهلا، لكن الذي سهل الموضوع هو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع كبار المصريين في قصر رئاسة الجمهورية وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة هذا الأمر"، حسب قوله.

    وأضاف قطان عن القضية نفسها قائلا: "هو الأمر لا يحتاج إلى سؤال هل هي سعودية أو مصرية، فنحن لو كنا على علاقات غير طيبة مع مصر وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل على هذين الجزيرتين، وهذا كان اقتراح من الدكتور مصطفى الفقي، فقلت له: كيف يا دكتور مصطفى سوف تقبل المملكة ومصر أن تشتكيا بعضهما في الأمم المتحدة؟ مستحيل".

    وأردف الوزير السعودي قائلا: "ما قام به سيدي الأمير محمد بن سلمان سوف يذكره التاريخ، لأن هذا الموضوع عمره سنوات طويلة منذ أيام الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان الرئيس مبارك يتهرب من هذا الأمر... كلما فُتح معه يقول: "حاضر بكرا بعده"... حتى جاء الأمير محمد بن سلمان وتحدث مع فخامة الرئيس المصري في هذا الأمر بكل شفافية"، حسب قوله.

    وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن إقامة أول مشروع سعودي على أراضي جزيرتي تيران وصنافير، بعد انتقالهما رسميا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

    وأفاد موقع ABS CBN news بأن ابن سلمان أكد أن جزيرتي تيران وصنافير ستدخلان ضمن الأراضي التي سيقام عليها مشروع مدينة "نيوم"، والذي من المنتظر أن يكون مركز أعمال وصناعات عملاقا بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي، وسيمتد على مساحة 26500 كم مربع.

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