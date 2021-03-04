الرئيس التونسي: بلادنا تمتلك ثروات هائلة لكنها دولة بين يدي مجموعة من الفاسدين

قال قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إن بلاده تمتلك ثروات ضخمة لكنها دولة بين يدي مجموعة من الفاسدين.

وبحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال سعيد إن تونس تمتلك أموالا ضخمة وثروات مهولة لكنها دولة بين يدي مجموعة من الفاسدين.

تصريحات سعيد جاءت خلال استقباله أمس بقصر قرطاج، عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يؤكد لدى استقباله رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص على ضرورة مواصلة العمل على وقف ظاهرة الفساد. #TnPR pic.twitter.com/g7e0DdJM6P — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) March 3, 2021

وقد تطرق اللقاء إلى أنشطة الهيئة في المدة الأخيرة وتأكيد ضرورة العمل لوقف ظاهرة الفساد التي تزداد استفحالاً وتخرّب الدولة والمجتمع على السواء. وفق بيان رئاسة الجمهورية في تونس.

وأكد سعيد أن هناك فاسدين يستفيدون من ثروات الشعب التونسي ويهيئون بعد ذلك السبل للتفريط فيها.

ولفت إلى الأوضاع التي تعرفها العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية، وإلى وجود فاسدين يريدون الاستفادة من المال العام.

وفي فيديو نشرته الرئاسة التونسية للقاء سعيّد مع بوخريص، قال سعيّد "تونس تتوفر على إمكانيات وثروات وأموال ضخمة لكنها دولة بين مجموعة من الأشخاص الفاسدين، الذين يعتبرون الفساد من إكراهات السياسة.

واستنكر سعيّد انتشار الفساد في البلاد مؤكدًا تواصل محاربته، بآليات الدولة التونسية.