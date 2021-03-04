‎الإمارات: ندين محاولات "أنصار الله" استهداف المدنيين في جازان السعودية

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما قامت به جماعة "أنصار الله" من ضربات ضد مدينة جازان السعودية مؤخرا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد أدانت الإمارات واستنكرت بشدة استهداف مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي.

وقال البيان إن الإمارات تعلن عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات جماعة "أنصار الله"، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، من خلال صاروخ بالستي، اعترضته قوات التحالف.

وأكد البيان أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي الجماعة إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البيان عن تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، مشددا الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ولفت البيان كذلك إلى أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، مشيرا إلى أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، كان قد أعلن اليوم الخميس، "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية صوب مدينة جازان"، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية"، مشيرا إلى أن أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

وكان يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلن اليوم الخميس، أيضا استهداف شركة أرامكو السعودية في مدينة جدة، قائلا في تغريدة عبر تويتر: "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس 2 وكانت الإصابة دقيقة".

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.