إصابة جندي إسرائيلي وسرقة سلاحه... والجيش يتدخل

أكدت قناة عبرية، اليوم الخميس، أن شخصين مجهولين هاجما جنديا إسرائيليا، وسرقا سلاحه، شمال البلاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن مجهولين، يعتقد أنهما من عرب إسرائيل، هاجما جنديا في الوحدات الخاصة بالجيش الإسرائيلي وسرقا سلاحه، خلال قيامه بمهمة استكشافية انفرادية في منطقة شفا عمرو شمال البلاد.

נשק של לוחם בחטיבת הקומנדו נחטף הלילה לאחר עימות במהלך ניווט באזור שפרעם. שני גברים, ערבים ישראלים ככל הנראה, נאבקו בחייל - שלחץ על לחצן מצוקה והזעיק את מפקדיו. החייל נפצע בפניו. בצה"ל מתחקרים את התקרית@roysharon11 — כאן חדשות (@kann_news) March 4, 2021

وأفادت القناة العبرية بأن الشخصين اشتبكا مع الجندي الإسرائيلي لعدة دقائق ومن ثم لاذا بالفرار بعد أن حصلا على السلاح، ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى سرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل.

ومن جهته، أشار رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إلى أن تلك الواقعة، ليست عادية، مؤكدا أنه حادث خطير تم فيه تجاوز خط أحمر.