قبل ساعات من زيارته للعراق... البابا يغرد باللغة العربية

قبل ساعات من زيارته المقررة إلى العراق، بعث البابا فرنسيس برسالة لمتابعيه بشأن الزيارة.

جاء هذا، اليوم الخميس، في تغريدة له باللغة العربية على حسابه في موقع "تويتر".

وقال البابا في تغريدته المتعلقة بالزيارة: "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".

غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) March 4, 2021

​وأضاف: "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

ويستعد العراق لزياة البابا التي تبدأ غدا الجمعة من العاصمة بغداد، وتضم 4 محافظات أخرى في الجنوب والشمال وإقليم كردستان العراق.

ومن المقرر أن يلتقي البابا، خلال الزيارة مع قادة العراق السياسيين والدينيين، وأبناء الطائفة المسيحية في البلد العربي ذي الأغلبية المسلمة، كما سيؤم عددا من القداسات.