السيسي ينعى أستاذه ومعلمه ويدعو له بالرحمة

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب.

وقال السيسي على حسابه في موقع فيسبوك: "لقد فقدت مصر اليوم واحدا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب".

وأضاف الرئيس المصري، قائلا: "كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

وختم نعيه بالدعاء للمتوفى، قائلا: "اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اليوم الخميس، على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.