جيش إعلامي جرار لتغطية الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان إلى العراق

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، أحمد الصحاف، لـ"سبوتنيك"، اليوم، عن تلقي الوزارة 500 طلب من جهات إعلامية دولية ومحلية للمشاركة في تغطية زيارة البابا إلى العراق.

وقال الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية ومن خلال مكتب المتحدث الرسمي فيها فقد تم الإيعاز إلى جميع البعثات السياسية العراقية والقنصلية لتسهيل منح سمات الدخول للإعلاميين واستثنائهم من الإجراءات الروتينية.

وأضاف: "بالفعل تلقينا 400 طلب من 400 جهة إعلامية دولية، ولدينا أكثر من 100 جهة محلية، تم تنظيم المراسلين والمصورين المعتمدين من قبل وسائل الإعلام".

وتم تقسيمهم على شكل مجموعات ستحضر كل مجموعة في موقع محدد من المواقع التي سيزورها الحبر الأعظم.

وأكمل العراق كل استعداداته في مختلف المجالات الأمنية والصحية والخدمية، لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس الذي يصل بغداد يوم غد الجمعة، في زيارة وصفت بالتاريخية لما لها من تأثير سينعكس إيجابا على البلاد.

وتستعد شوارع العراق لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، التي ستشمل العديد من المدن العراقية، وقالت الحكومة العراقية إن زيارة البابا، ستعزز التعددية الدينية بالبلاد، مؤكدا أن سلطاته الأمنية تعمل على توفير الدعم اللازم لتأمين الزيارة، فيما كشف متحدث باسم الخارجية العراقية بعض الأماكن التي سيزورها البابا أثناء وجوده في العراق.