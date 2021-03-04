إعلام: "مصر للطيران" تقدم طلبا رسميا لتسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل

أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن تل أبيب تلقت طلبا رسميا من شركة "مصر للطيران" لتسيير رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل.

وبنقل موقع "i24news" الإسرائيلي، عن المسؤولين، قولهم: "إن القاهرة معنية بأن مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلات مباشرة منتظمة من وإلى إسرائيل".

وأضاف المسؤولون أن "إسرائيل تلقت طلبا رسميا من قبل شركة "مصر للطيران" لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلا من شركة طيران سيناء، والتي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود".

وأوضح المسؤولون أن "شركة طيران سيناء، والتي لا تحمل طائراتها العلم المصري، تقوم بتسيير 7 رحلات أسبوعية باستخدام طائرتين مخصصتين فقط".

ووفقا للموقع، فإن "القاهرة تريد أن تستبدل الشركة الصغيرة بالشركة الوطنية وتسيير 21 رحلة أسبوعية".

ويأتي ذلك، على ما يبدو، من تفهم مصر بعد اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل والبحرين والإمارات، والتخفيف الكبير من التوترات الإقليمية، أنه يمكن لـ"مصر للطيران" أن تستفيد بشكل خاص من رحلات الربط لأن إسرائيل ومصر تعتبران نقطة ربط مع القارة الأفريقية، بحسب الموقع.

كما نقل الموقع عن مسؤولين مصريين تأكيدهم لما ذكره نظراؤهم الإسرائيليون، بشأن تقديم شركة "مصر للطيران" الطلب لتسيير الرحلات.