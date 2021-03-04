بعد انزلاق سيارتهم... النيل يبتلع 7 أشخاص في مصر

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا، بعد انقلاب سيارتهم في نهر النيل في محافظة أسيوط في صعيد مصر.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فقد تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط، إخطارا يفيد بمصرع 7 أشخاص في قرية مجريس التابعة لمركز صدفا.

ووقع الحادث نتيجة سقوط سياراتهم في نهر النيل في أثناء انتظارها بالمرسى الغربي، قدوم معدية قرية مجريس، للانتقال إلى مركز البداري، ولكن السائق فقد السيطرة على فرامل السيارة، فانزلقت في نهر النيل.

وانتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثث وجار استخراج السيارة.

وبحسب الموقع، فإن الضحايا هم: محمد مختار كمال، وشحاتة سيد محمد، ومحمود عرفة عبد الحافظ، ومصطفى أشرف أحمد عبد الحافظ، وسيد عبد الرحيم خليفة عبد الحافظ، وحنفي محمود عبدالحافظ، ومصطفى كمال عبد الحافظ.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوع من مصرع نحو 8 أشخاص في غرق مركب في بحيرة مريوط في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.