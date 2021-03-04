تسجيل
19:59 GMT04 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جواز سفر

    شبهة تورط دبلوماسيين في سفارة تونس لدى لبنان ببيع جوازات سفر تونسية لسوريين

    © flickr.com / J Aaron Farr
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103041048278932-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    لم تمض سوى أيام قليلة على قضية دخول لقاحات إماراتية إلى تونس عن طريق الرئاسة ونفي المصالح الصحية قبولها، حتى طفى جدل آخر على السطح سببه تصريحات نائب تونسي تحدث فيها عن تورط مسؤولين في سفارة تونس لدى لبنان في بيع جوازات سفر تونسية لأفراد سوريين.

    وأكد النائب عن التيار الديمقراطي، محمد عمار، خلال سؤال شفهي وجهه، أول أمس، إلى وزير الخارجية عثمان الجرندي في البرلمان، أن عددا من المسؤولين في سفارة تونس في لبنان ومن بينهم القنصل استغلوا صفتهم لبيع جوازات سفر تونسية لأشخاص سوريين رحلوا إلى الصين وتركيا وأوروبا وتمتيعهم بمضامين ولادة تونسية مدلسة (مزورة).

    الرئيس التونسي قيس سعيد
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    الرئيس التونسي: بلادنا تمتلك ثروات هائلة لكنها دولة بين يدي مجموعة من الفاسدين
    صفقات مشبوهة

    وعن حيثيات هذه القضية، صرح محمد عمار لـ "سبوتنيك" أن العملية بدأت منذ سنتيْ 2016 و2017، بعد أن تم إغلاق القنصلية التونسية في سوريا ونقل جميع أنشطتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

    وبيّن عمار أن عددا من المواطنين السوريين من بينهم حاملون لجنسيات تركية تواطئوا مع القنصل التونسي وموظفين داخل السفارة التونسية في لبنان من أجل استخراج مضامين ولادة من تونس على أساس أن الأب سوري والأم تونسية، مضيفا أن عملية استخراج جوازات السفر تمت ضمن صفقات مشبوهة.

    وقال عمار إن الكتلة الديمقراطية تلقت وثائق كشفت أن هذه الجوازات بيعت للسوريين بسعر لا يقل عن 50 ألف دولار للجواز الواحد، وأن أحد المواطنين السوريين الذين تحصلوا على هذه الجوازات سعى إلى تمكين أبنائه أيضا من جوازات مماثلة، ودفع ما قيمته مئة وعشرة آلاف دولار كعمولة حتى يتحصل عليها.

    تكتم تام من وزارة الخارجية

    وانتقد النائب تكتم وزارة الخارجية عن هذا الموضوع، قائلا إن الكتلة لم تتحصل على أية معلومة تتعلق بهذا الملف من الوزارة رغم مراسلتها المتعددة لها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية عثمان الجرندي امتنع أول أمس عن الإجابة عن سؤاله بشأن حيثيات هذه القضية رغم خطورتها.

    وأكد عمار أن الكتلة ستعاود مراسلة وزير الخارجية ومطالبته بالكشف عن ملابسات بيع جوازات سفر تونسية لسوريين، وتقديم قضية جزائية في الغرض إذا ما واصلت الوزارة التكتم عن الموضوع.

    مسيرة حاشدة لأنصار حركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة، تونس، 27 فبراير/ شباط 2021
    © Sputnik . Mariem Gdira
    "حلال عليكم حرام علينا"... فنانون وتجار تونسيون ينتقدون الاحتجاجات الحزبية زمن كورونا
    وشدد عمار على أن الكتلة تتفهم هذا التكتم نسبيا بالنظر إلى حساسية الموضوع وعلاقته بالأمن القومي، مستدركا: "ولكن على الأقل يجب أن تقع إجابتنا كتابيا وإعلامنا بأنه تم معاقبة المتجاوزين أو سحب الجنسيات التي تم إسنادها بطريقة غير قانونية".

    وقال عمار: "ليس هذا التجاوز الوحيد في السلك الدبلوماسي، فالسفير التونسي السابق متورط أيضا في تجاوزات مالية من خلال تحصله على أموال من السفارة استغلها لفائدته الشخصية".

    وأضاف أن هذا السفير تعلقت به أيضا شبهات استغلال نفوذ من خلال تحصله على وظيفة رئيس قسم في وزارة الخارجية وهو أمر تمنعه التشريعات التونسية على سفراء تونس في الخارج، منتقدا معاملاته السيئة جدا مع الجالية التونسية بموريتانيا وتفاقم الشكوك ضده.

    موضوع مساءلة

    من جانبه، بيّن نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان علي بن عون في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه المسألة تكتسي صبغة من الخطورة ووجب التعامل معها بجدية، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمجرد تسريبات وإنما بوثائق وصلت عددا من نواب الكتلة الديمقراطية وهي تهم الأمن القومي وتمس الدول الشقيقة والصديقة لتونس.

    وكشف بن عون أن الوثائق تفضح تحصل أطراف سورية على جوازات سفر تونسية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تتوزع بين معارضين وممنوعين من السفر وآخرين رغبوا في الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية مستخدمين جوازات سفر ومضامين تونسية.

    السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    منهم حارس القنصل السعودي... 3 شهود يتحدثون عن تفاصيل نهاية خاشقجي
    وأفصح بن عون أن الكتلة الديمقراطية راسلت وزير الداخلية وطلبت منه فتح بحث تحقيقي في الموضوع، قائلا "يبدو أن الوزير أذن فعلا بفتح تحقيق في الموضوع".

    وتساءل النائب عن سر تكتم الوزراء المتعاقبين على وزارة الخارجية عن هذا الموضوع طيلة هذه الفترة وعدم تدخل وزارة الداخلية التي تضطلع بمهمة حصر قائمة الجوازات التي تعطى.

    وأوضح أن جوازات السفر ملك للدولة التونسية ويتم إسنادها بالعدد والرقم وتهتم وزارة الداخلية بمتابعتها، مضيفا أن مهمة القنصلية تقتصر على تسهيل الخدمات للتونسيين بالخارج إذا ما انتهت صلاحية جوازات سفرهم.

    وأكد بن عون أن البرلمان وفي إطار دوره الرقابي توجه بمساءلة إلى وزير الخارجية الذي يجبره النظام الداخلي المعمول به في مجلس نواب الشعب على الإجابة عن تساؤلات النواب في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ المساءلة.

    وسبق أن تعرضت الدبلوماسية التونسية لانتقادات حادة بسبب تواتر شبهات الفساد في عدد من سفاراتها بالخارج، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإذن بفتح بحث معمق في الموضوع  حول شبهات فساد في سفارة تونس بباريس أواخر كانون الأول 2019 عقب إقالة السفير التونسي بفرنسا.

    وتلى ذلك إعلان الدبلوماسي السابق في سفارة تونس في مالطا "هيثم باللطيف"، تعرضه لمضايقات من وزارة الخارجية وإقالته من مهامه تعسفيا بعد حديثه عن وجود شبهات فساد في السفارة وعن جوازات السفر التي تمنح للتونسيين بطريقة غريبة، وأشار آنذاك إلى وجود 23 نشرة سرية تتعلق بنشاط بعثات في الخارج.

    انظر أيضا:

    اكتشاف أكبر حيوان متوهج عملاق في "شفق المحيط"... صور وفيديو
    مقتل 9 عسكريين في سقوط مروحية تركية جنوبي البلاد... فيديو
    مقتل قائد الفيلق الثامن في تركيا بحادثة تحطم المروحية العسكرية... صور وفيديو
    "النينجاتيتان العملاق"... اكتشاف أضخم كائن عاش على الأرض... صور وفيديو
    "ناسا": تلسكوب هابل يكتشف "حيوانات" مذهلة في الفضاء... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, سوريا, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زراعة ورود الجوري الهولندية، في دفيئة نوفوسيبيرسك في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، التي تم افتتاحها في نهاية عام 2020.
    دفيئة الورد الجوري الهولندية في نوفوسيبيرسك
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    سكاي كيه نايت... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    "سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك