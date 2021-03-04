الكويت تفرض حظر تجول جزئيا وتمدد منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الخميس، فرض حظر التجول الجزئي في أرجاء البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل ولمدة شهر، في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار الوباء.

وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مارس/ آذار في الخامسة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، حسبما نقلت صحيفة "الراي".

ويستمر العمل بالقرار حتى يوم الخميس 8 أبريل/ نيسان، على أن يتم مراجعته بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد، وتكليف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول الجزئي.

وأشارت الحكومة في قرارها إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن العمل بها خلال تطبيق الحظر، ومنها على سبيل المثال، الخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، ومزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي، وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.

ومدد مجلس الوزراء بالعمل بقراره رقم 77 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين، وذلك حتى إشعار آخر، وحث المواطنين والمقيمين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف جميع التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء.