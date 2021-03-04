التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة "أنصار الله" نحو مدينة جازان في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف أنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا "أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان".

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التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 4, 2021

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التحالف : استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 4, 2021

​وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

#عاجل

التحالف : نتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 4, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.