التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن التحالف أنه اعترض ودمر صاروخا بالستيا "أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان".
#عاجل
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) March 4, 2021
التحالف : استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) March 4, 2021
وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
#عاجل
التحالف : نتخذ الإجراءات العملياتية لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) March 4, 2021
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.
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