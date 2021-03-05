التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، لعميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الجماعة تجاه مدينة خميس مشيط.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في #اليمن" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه #المملكة.https://t.co/9iDjoiBLoh#واس_عام pic.twitter.com/rwP5T305aF — واس العام (@SPAregions) March 5, 2021

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2k.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.