القوات الجوية السعودية والأمريكية "تتأهبان لردع أي هجوم محتمل"... صور وفيديو

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، اختتمت أمس الخميس، مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.https://t.co/6ehctcZjtW#واس_عام pic.twitter.com/JPIVwPfRmp — واس العام (@SPAregions) March 4, 2021

وذكرت الوكالة أن المناورات شهدت كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وأضافت أن هذه التدريبات تهدف لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

وكانت مناورات "التنين" قد بدأت يوم الاثنين الماضي وتضمن الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، والتمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي.