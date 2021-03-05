سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات "كورونا" كعقاب لهم

في خطوة حازمة تجاه مخالفي الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، عاقبت سلطنة عمان 8 مواطنين، من بينهم امرأتان، بالتشهير بهم، إضافة إلى السجن 6 أشهر والغرامة.

ونشر الادعاء العام في السلطنة صور المخالفين، وأسماءهم الكاملة، وذلك بعد تأكيده إدانة المواطنين الـ 8 من قبل محكمتين ابتدائيتين، في محافظتي شمال الباطنة والبريمي، مطلع الشهر الحالي.

أدانت محكمتان ابتدائيتان في محافظتي شمال الباطنة والبريمي خلال الفترة ( ١-٤ /٣/ ٢٠٢١) ثمانية مواطنين؛ لمخالفتهم قرارات #اللجنة_العليا ، وذلك بعدم الالتزام بالحجر المؤسسي، والتجمع، فصدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن (٦) ستة أشهر والغرامة خمسمائة ريال عماني. pic.twitter.com/e4jBPdZbuX — الادعاء العام (@oman_pp) March 4, 2021

وأكد الادعاء في بيان له، أنه "ثبت على المواطنين مخالفتهم قرارات اللجنة العليا، وذلك بعدم الالتزام بالحجر المؤسسي، والتجمع، حيث صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين السجن 6 أشهر والغرامة 500 ريال عماني (192 دولارا)"، إضافة إلى صدور حكم بالتشهير بهم، حيث تم نشر بياناتهم وأسمائهم.

يذكر أن اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان ، قد أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الخامسة صباحا.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من مساء يوم الخميس 4 مارس/آذار الجاري حتى صباح يوم السبت 20 من الشهر ذاته.

كما قررت اللجنة "استمرار التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة".

ودعت الجميع "إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، وتجنب إقامة التجمعات التي ثبت علميا تسببها في تفشي العدوى بشكل واسع وخطير".