بعد فايزر وسبوتنيكV... تونس تعتمد اللقاح الصيني "كورونافاك" للتطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل اللقاح الصيني "كورونافاك"، الذي تتنتجه شركة "سينوفاك"، في إطار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الصحة التونسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على "فيسبوك"، أنه "في 4 مارس 2021، تم منح رخصة ترويجية استثنائية ومؤقتة في السوق التونسية للقاح كورونا من مختبر سينوفاك الصيني".

وأضاف البيان "تم إصدار هذا الترخيص بعد التقييم من قبل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني للتيقظ الدوائي وخبراء آخرين في مجالات علم الفيروسات والسموم والمناعة والأمراض المعدية، للملف المقدم من الشركة المصنعة الصينية".

بعد أن حصلت الجزائر على تبرع بقيمة 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كوفيد من شركة سينوفارم، ستقدم الصين 100 ألف لتونس في الأيام المقبلة بمجرد توفر وسائل الشحن، حسبما أبلغت الرئاسة التونسية على فيسبوك.

في نهاية شهر يناير، منحت تونس أيضًا نفس الترخيص الترويجي الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك-V".

وأعلن وزير الصحة العمومية التونسي الأستاذ فوزي مهدي، مطلع شهر فبراير الماضي، خلال لقاء مع إذاعة راديو تونس الدولية (RTCI)، أن البنك الدولي سيقدم قرضا بقيمة 100 مليون دولار لتونس. لاقتناء لقاحات، بما في ذلك مليوني جرعة من لقاح "فايزر" وكميات أخرى من "سبوتنيك-V" و"كورونافاك".